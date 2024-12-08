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        Denizlispor - Orduspor 1967: 0-1

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Orduspor 1967 takımına 1-0 yenilip umut tüketti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:03 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:03
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        Denizlispor - Orduspor 1967: 0-1
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Orduspor 1967 takımına 1-0 yenilip umut tüketti. Zirve mücadelesi veren Odruspor 1967, maçın 45'inci dakikasında Alper ile golü buldu. İlk devreyi bu skorla önde tamamlayan Orduspor 1967, avantajını ikinci yarıda da korudu ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Denizlispor bu skorun ardından 10 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı. Konuk takım ise 29 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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