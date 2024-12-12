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        Denizli'de iş yerinde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde aldığı ürünü iade etmek için iş yerine giden Halil A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:05
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        Denizli'de iş yerinde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde aldığı ürünü iade etmek için iş yerine giden Halil A., çıkan tartışmada iş yeri sahibi Osman Gündoğdu'ya (56) tabancayla vurup öldürdü, yeğeni İbrahim Gündoğdu’yu ise yaraladı. Halil A. yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi Pamukkale yolundaki beton malzemeleri satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Aldığı ürünü iade etmek için iş yerine gelen Halil A. ile iş yeri sahibi Osman Gündoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Halil A., yanında taşıdığı tabancayla Osman Gündoğdu'ya ateş açtı. Gündoğdu ile araya girmeye çalışan yeğeni İbrahim Gündoğdu yaralanırken, Halil A. ise kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Gündoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Gündoğdu'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Halil A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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