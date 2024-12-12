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        Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı

        FUTBOLDA bu sezon ilk kez düştüğü TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı nedeniyle tamamen genç oyunculardan kurulu kadroyla amatöre düşmemek için mücadele eden Denizlispor'da olağanüstü genel kurulda aday çıkmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:37 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:40
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        Bir zamanlar UEFA'da oynayan Denizlispor sahipsiz kaldı
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        FUTBOLDA bu sezon ilk kez düştüğü TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta transfer yasağı nedeniyle tamamen genç oyunculardan kurulu kadroyla amatöre düşmemek için mücadele eden Denizlispor’da olağanüstü genel kurulda aday çıkmadı. Ege ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden yeşil-siyahlılar sahipsiz kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın kulübümüzün anahtarları Valilik ve belediyeye teslim edilecektir” denildi.

        Denizlispor’dan yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda herhangi bir aday çıkmamıştır. Bu nedenle, mevcut kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın kulübümüzün anahtarları Valilik ve belediyeye teslim edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı. Yıllarca Süper Lig’de yer alıp son olarak 2021’de küme düşen Denizlispor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Yeşil-siyahlı ekip, Fransa'nın Lorient, Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ve Fransa'nın Olympique Lyon takımını eleyerek 4’üncü tura yükselme başarısını gösterdi. Bu turda Jose Mourinho’nun çalıştırdığı, o sezon kupayı kazanan Porto'ya elenen ve çeyrek finalin kapısına kadar ilerleyen Denizlispor elde ettiği zaferlerle Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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