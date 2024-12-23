Merkezefendi Belediyesi Basket - Anadolu Efes: 63-96

BASKETBOL Süper Ligi’nde 11’inci haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket’i 96-63 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 11’inci maçında 9’uncu galibiyetini alırken, son sıradaki Denizli temsilcisi 2 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Anadolu Efes’ten Daniel Oturu oldu.

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