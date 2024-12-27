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        Merkezefendi'de kaptan ameliyat edilecek

        BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan takım kaptanı Ayberk Olmaz, bıçak altına yatacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:20
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        Merkezefendi'de kaptan ameliyat edilecek
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te sakatlanan takım kaptanı Ayberk Olmaz, bıçak altına yatacak. Sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen tecrübeli pivot 30 Aralık Pazartesi günü ameliyat edilecek. Ayberk'in potalara dönüşü 6 ile 8 ay arasında olacak. Merkezefendi Ayberk'in sakatlanmasıyla uzun rotasyonunu Metin Türen'le güçlendirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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