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        Denizli'de eğitim uçağı zorunlu sert iniş yaptı; 1 yaralı

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle araziye zorunlu sert iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:15
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        Denizli'de eğitim uçağı zorunlu sert iniş yaptı; 1 yaralı
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        DENİZLİ’nin Çal ilçesinde eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle araziye zorunlu sert iniş yaptı. Ters dönen uçaktaki 2 kişiden 1’i hafif yaralandı.

        Uşak’tan kalkış yapan içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı, Denizli’de Çardak Havalimanı’na iniş yaptı. Bir süre sonra tekrar havalanan uçak Çal ilçesi semalarına geldiğinde motor arızası yaşandı. Bunun üzerine pilot, İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ters dönen uçaktaki 2 kişiden 1’inin hafif yaralandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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