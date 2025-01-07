Traktör devrildi; dede öldü, araçtan atlayan torunu kurtuldu

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde römorkundaki odunları boşaltmak isterken devrilen traktörün altında kalan Bekir Bilgiç (62) hayatını kaybederken, yanındaki torunu Bekir Sadık Akçay (13) ise araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akköy Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde meydana geldi. Bekir Bilgiç, kullandığı 20 AKS 427 plakalı traktörle tarlasına gitti. Bilgiç, tarlaya traktöre bağlı olan römorktaki odunları boşaltmak istedi. Bu sırada eğimli arazide traktör devrildi. Bilgiç, traktörün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilgiç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Bilgiç’in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.