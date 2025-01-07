Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Traktör devrildi; dede öldü, araçtan atlayan torunu kurtuldu

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde römorkundaki odunları boşaltmak isterken devrilen traktörün altında kalan Bekir Bilgiç (62) hayatını kaybederken, yanındaki torunu Bekir Sadık Akçay (13) ise araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Traktör devrildi; dede öldü, araçtan atlayan torunu kurtuldu
        ABONE OL

        DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde römorkundaki odunları boşaltmak isterken devrilen traktörün altında kalan Bekir Bilgiç (62) hayatını kaybederken, yanındaki torunu Bekir Sadık Akçay (13) ise araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Akköy Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde meydana geldi. Bekir Bilgiç, kullandığı 20 AKS 427 plakalı traktörle tarlasına gitti. Bilgiç, tarlaya traktöre bağlı olan römorktaki odunları boşaltmak istedi. Bu sırada eğimli arazide traktör devrildi. Bilgiç, traktörün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilgiç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Bilgiç’in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

        Öte yandan Bilgiç’in torunu Bekir Sadık Akçay’ın ise traktör devrilirken, araçtan atlayarak yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Mahkeme kadının nafaka ödemesine karar verdi
        Mahkeme kadının nafaka ödemesine karar verdi
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de belediye işçileri Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Denizli'de belediye işçileri Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Denizli'de evli çiftin öldüğü kaza kamerada
        Denizli'de evli çiftin öldüğü kaza kamerada
        Merkezefendi dipten kurtulamadı
        Merkezefendi dipten kurtulamadı
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 75-86
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 75-86