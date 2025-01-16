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        Merkezefendi'den Egemen hamlesi

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket uzun hamlesi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:15
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        Merkezefendi'den Egemen hamlesi
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattında son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket uzun hamlesi yaptı. Denizli temsilcisi alt sıralardaki rakiplerinden Yalovaspor'dan ayrılan pivot Egemen Güven'i renklerine bağladı. Karşıyaka'da yetişip Türk Telekom, Afyonspor, Bursaspor, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji formalarını da giyen 28 yaşında, 2.13 boyundaki Egemen'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanıp Yalova'ya veda ettiği öğrenildi. Egemen Güven, bu sezon ligde 14 maçta 7.7 sayı, 4.1 ribaund, 1.0 asist ortalaması tutturmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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