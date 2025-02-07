Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 2 gözaltı
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Tunç, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eserlerle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Tunç, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eserlerle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesinde dün 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. 2 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; Bizans Dönemi'ne ait 4 sikke, 6 tarım aleti, 2 terazi, Bizans ve Tunç çağlarına ait 2 testi, Roma Dönemi'ne ait 1 gözyaşı şişesi ve 8 süs eşyası, 3 kandil ile 1 dedektör, ruhsatsız 3 tüfek ve 70 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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