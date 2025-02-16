Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de, kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi

        DENİZLİ'de polisin bir süre takibe alıp durdurduğu kamyonette yapılan aramada, kağıtlara emdirilmiş toplam 70 sayfa halinde kapı içlerine gizlenmiş bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de, kağıtlara emdirilmiş bonzai ele geçirildi
        ABONE OL

        DENİZLİ'de polisin bir süre takibe alıp durdurduğu kamyonette yapılan aramada, kağıtlara emdirilmiş toplam 70 sayfa halinde kapı içlerine gizlenmiş bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şehre ara yolları kullanarak girmek isteyen bir kamyoneti takibe aldı. Bir süre takip edilen kamyonet durduruldu. Kamyonetteki aramada kapıların içine gizlenmiş 70 sayfa halinde 448 bin kullanımlık, kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu

        Benzer Haberler

        Denizli'de eşine kızıp başka araçlara çarpan kadının otomobili trafikten me...
        Denizli'de eşine kızıp başka araçlara çarpan kadının otomobili trafikten me...
        Denizli'de FETÖ operasyonda 3 tutuklama
        Denizli'de FETÖ operasyonda 3 tutuklama
        Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gidip, aracı ile park halindeki otomo...
        Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gidip, aracı ile park halindeki otomo...
        Denizli'de Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        Denizli'de Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Denizli'de yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutukland...
        Denizli'de yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutukland...