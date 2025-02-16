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        Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı; o anlar kamerada

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, çöp konteynerinde ayakları iple bağlanmış 'Pekinez' cinsi köpek bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 19:53 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:55
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        Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı; o anlar kamerada
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        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, çöp konteynerinde ayakları iple bağlanmış ‘Pekinez’ cinsi köpek bulundu. Köpeği bulan ve bir evin güvenlik kamerasından, hayvanın bir kadın tarafından çöp kovası içinde getirilip, konteynere atıldığının belirleyen Çetin Orhan isimli kişi, savcılığa duyurusunda bulunuldu.

        Olay, geçen 13 Şubat'ta Stadyum Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Çöp dökmeye giden Çetin Orhan, konteynerde ayakları iple bağlanmış bir köpek olduğunu fark etti. Orhan, köpeği çöpten çıkarıp, ayaklarındaki ipi çözdü. Ardından da evine götürüp bakımını ve gerekli sağlık kontrollerini yaptırdı. Orhan, ardından da çevrede güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

        Çetin Orhan, konteynerin yakınındaki bir evin güvenlik kameralarından köpeğin bir kadın tarafından çöpe atıldığını belirledi. Kadının çöp kovası içinde köpeği getirip, attığı ardından da dönüp arkasını gittiği tespit edildi. Görüntülerde, köpeğinden çöp konteynerinden kurtulmaya çalışması da yer aldı. Eşi Ceren Orhan ile köpeği sahiplenen Çetin Orhan, görüntülerle savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu.

        'İNSANLIK DIŞI BİR OLAY'

        Köpeğin 'Pekinez' cinsi olduğunu belirten Ceren Orhan, “İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Üstü kir ve dikenlerle doluydu. Tek tek temizledik, tüylerini kesip yıkadık. Sonra veterinere götürerek tedavisine başladık. Halen çok korkuyor, bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Kandil günü ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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