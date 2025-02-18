Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de halter turnuvasına giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 26 yaralı (2)- Yeniden

        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:33 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de halter turnuvasına giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 26 yaralı (2)- Yeniden
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli- Manisa Karayolu'nun Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada yoldan geçen araçlarda bulunanlar yaralıların araçtan çıkarılmasına yardım etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 ÖLÜ, 26 YARALI

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 26 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        'zina' iddialarına yanıt verdi