Denizli'de halter turnuvasına giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 26 yaralı (2)- Yeniden

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli- Manisa Karayolu'nun Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada yoldan geçen araçlarda bulunanlar yaralıların araçtan çıkarılmasına yardım etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 26 YARALI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 26 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.