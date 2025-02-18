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        Denizli'de halter turnuvasına giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 26 yaralı (3)

        VALİDENAÇIKLAMADenizli'de meydana gelen kaza sonrası bölgeye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 21:20 Güncelleme: 18.02.2025 - 21:25
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        Denizli'de halter turnuvasına giden öğrencileri taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 26 yaralı (3)
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        VALİDENAÇIKLAMA

        Denizli’de meydana gelen kaza sonrası bölgeye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da geldi. Vali Coşkun, kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Coşkun, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, “Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi. Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası’na İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi maalesef hayatını kaybetti, 26 da yaralımız var. Yaralılarımızın tamamını kentteki çeşitli hastanelere sevk ettik. Yaralılarımızın tedavilerine başlanıldı. Vefat eden kişilere Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bundan sonra temennimiz bu tür kazaların olmaması yönünde. Kazanın sebebi için ise arkadaşımız çalışmalarına başladı. Henüz daha net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra netleşecek. Jandarma teşkilatımız gerekli çalışmaları yapacak. 26 yaralımızın içinde, edindiğimiz bilgilere göre ağır yaralılarımız var ama hastanedeki tetkikler neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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