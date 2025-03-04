Denizlispor'da Gökhan Süzen küllerinden doğdu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatör kümeye düşmemek için mücadelesi veren veren Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor'da devre arasında transfer yasaklısı takımına dönen Gökhan Süzen performansı ile dikkat çekiyor. Daha önce ilk kez 2018-2019 sezonunda forma giydiği yeşil-siyahlılarla 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli sol bek, takım küme düştükten sonra 2021'de yuvaya döndü. Transfer yasağı yüzünden 2021 yılından beri takviye yapamayan Denizlispor'da tüm tecrübeli futbolcular ayrılmasına rağmen kalmayı seçen Gökhan, sezon başında o dönemki yönetimle anlaşamayıp futbol sahalarından koptu.

Kariyerinden Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor gibi kulüplerde yıllarca Süper Lig'de forma giyen Gökhan Süzen, tamamen altyapısından çıkan oyuncuları kalan, ligde ilk yarıyı silinen 6 puanıyla 4 puanla amatöre düşme hattında son sırada tamamlayan Denizlispor'a ara transferde döndü. Transfer yasaklısı kulübünde 37 yaşında aylarca oynamadıktan sonra sahalara dönen Gökhan, 26 Ocak'ta forma giydiği ilk maçta Bursa Nilüferspor önünde takımına 4 maçlık yenilgi serisi sonrası 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı. Gökhan Süzen son hafta Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanında da ağları sarsıp 2-2'lik beraberliğe katkı yaptı. Gökhan ileri uçta oynamamasına rağmen jübilesinden dönüp forma giydiği 5 maçta 2 gol atarken, bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan Denizlispor kurtuluş yolunda umutlandı.