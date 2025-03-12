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        Denizlispor'da buzlar eridi

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalardaki performansıyla amatöre düşme hattından sıyrılan Denizlispor'da Başkan Erhan Ergil ve takım kaptanı Gökhan Süzen arasındaki kriz de tatlıya bağlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:45
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        Denizlispor'da buzlar eridi
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalardaki performansıyla amatöre düşme hattından sıyrılan Denizlispor'da Başkan Erhan Ergil ve takım kaptanı Gökhan Süzen arasındaki kriz de tatlıya bağlandı. Son Kırıkkale FK maçı öncesi paralarını alamayan genç oyuncuların protesto resti çektiği kulüpte takım adına yönetimi de hedef alan sert bir açıklama yapan Gökhan Süzen'e sosyal medyada yanıt veren Başkan Ergil, "Maçı kazanırsak başkan Gökhan Süzen'dir ama kaybedersek bundan sonra benim takımımda yeri yok" açıklaması yapıp, takımın Gökhan'ın 1 gol, 1 asistiyle 4-1 galip gelmesinin ardından istifa etmişti. Ergil, yönetimin ve taraftarın talebiyle istifasını geri çekerken, ikili bir sosyal medya yayınında buluşup aradaki buzları da eritti. Tarihi borç yüküyle uçurumun kenarında olup kurtuluş savaşı veren Denizlispor, ligde bu hafta Zonguldakspor deplasmanına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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