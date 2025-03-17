Merkezefendi potada kurtuluş ateşini yaktı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket son 5 maçta 4'üncü galibiyetini evinde son sıradaki rakibi Yalovaspor'u 99-93 yenerek aldı, düşme hattından kurtulmaya çok yaklaştı. Ligde Galatasaray ve Büyükçekmece'den sonra üst üste Yalovaspor'u da kritik maçta yenen Denizli temsilcisi 6 galibiyete ulaştı. Takımın dümeninde beşinci sezonunu geçiren Antrenör Zafer Aktaş, "İnşallah gemiyi limana yanaştıracağız" dedi.

Aktaş, "Skora bakarsak maçı kazandık ama oyuna bakarsak son iki haftada oynadığımız oyundan uzak bir görüntü sergiledik ve bu beni rahatsız etti. Memnun olmadığım konular var, eğer ligde kalmak istiyorsak bunları, mesela savunmayı düzeltmemiz lazım. Öte yandan sanırım yeni bir problemimiz var, Tyler Cook omuzundan ciddi şekilde sakatlandı. Ona bakacağız hemen. Sorunlarımızı giderip haftaya hazır olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.