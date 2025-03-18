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        Merkezefendi potasında maaş krizi

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 4 yıldır Denizli'yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Basket, art arda 3, son 5 haftada 4 galibiyetle kümede kalma yolunda önemli bir adım atarken kulüpte mali sıkıntı boy gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:20
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        Merkezefendi potasında maaş krizi
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 4 yıldır Denizli'yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Basket, art arda 3, son 5 haftada 4 galibiyetle kümede kalma yolunda önemli bir adım atarken kulüpte mali sıkıntı boy gösterdi. Ligde üst üste önemli rakipleri Galatasaray, Büyükçekmece ve Yalovaspor'u mağlup eden Merkezefendi Basket'te maddi kriz yaşandığı ortaya çıktı. Denizli temsilcisinde iki aydır basketbolculara maaş ödemesi yapılmadığı iddia edildi. Ödenmeyen maaşlar nedeniyle oyuncuların Yalova maçı öncesi idman boykotu yaptığı ve sadece 1 antrenmana çıkarak maça hazırlandıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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