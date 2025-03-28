Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Ali Erbaş, AK Partili Zeybekci'nin yaptırdığı cami açılışına katıldı

        DİYANETİşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci tarafından annesi ve babası adına yaptırılan Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açılışında, "Bu eser, sadece Denizli için değil Türkiye için ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Erbaş, AK Partili Zeybekci'nin yaptırdığı cami açılışına katıldı
        ABONE OL

        DİYANETİşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci tarafından annesi ve babası adına yaptırılan Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açılışında, "Bu eser, sadece Denizli için değil Türkiye için ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu" dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci tarafından annesi ve babası adına Denizli'de yaptırılan Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açışını yaptı. Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlenen açılışa Erbaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ailesi, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Nihat Zeybekci, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte caminin temelini attıklarını, 2,5 yıl sonra tamamlandıklarını, açılışı da birlikte yaptıklarını söyledi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nihat Zeybekci ve ailesi tarafından yapılan caminin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Şükrü amcamız, Fatma teyzemiz ne güzel bir evlat yetiştirmiş. Onların amel defterleri hiç kapanmayacak inşallah. Peygamber Efendimizin müjdesi var. O müjdeye nail olacaklar. Sadaka-i cariye olarak bu güzel caminin yapılmasında Sayın Bakanımızın, akrabalarının, emeği geçen ailenin, inşallah amel defterlerinin hiç kapanmamasına vesile olacak. 1 ile 7 Ekim arasını Camiler Haftası diye kutluyoruz. Camilerimizin değerini, önemini millete anlatmak için bunu bir vesile kılıyoruz. Ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu. Bu caminin, Denizli'nin manevi atmosferine katkı sağlayacağına inanıyorum. Selçukludan günümüze pek çok mimari güzelliğimizi içinde barındıran bu cami, hat sanatıyla, tezyinatıyla ve mimarisiyle, mimari tarzlarıyla çok büyük bir zenginlik kazandırmıştır. Öncelikle Nihat Zeybekci Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu eser, sadece Denizli için değil Türkiye için ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu. Bize zaman zaman heyetler geliyor. 'Şehrimize bir cami yapacağız. Bize destek olun, yardımcı olun.' diyenler oluyor. Eğer bu çevredeki illerden gelenler olursa ben onlara, 'Denizli'ye gidin, Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'ni bir görün. Siz de böyle bir cami yapın' diyeceğim" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından caminin açılışı Erbaş ve beraberindekiler tarafından yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli'de hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli'de hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli'de Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin aç...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli'de Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin aç...
        Merkezefendi seriyi sürdürme peşinde
        Merkezefendi seriyi sürdürme peşinde
        Denizlispor'da başkan açlık grevinde
        Denizlispor'da başkan açlık grevinde
        Denizli'de Ramazan Bayramı'nda 5 bin 26 güvenlik personeli görev yapacak
        Denizli'de Ramazan Bayramı'nda 5 bin 26 güvenlik personeli görev yapacak
        Denizlispor Başkanı Ergil, açlık grevine başladı
        Denizlispor Başkanı Ergil, açlık grevine başladı