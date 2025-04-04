Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

DENİZLİ'de, akşam dışarı çıkmak isteyen torunu Asiye Vural'a (18) engel olup, terlikle koluna vuran Asiye Kaytan (80) hakkında açılan kamu davasında, 'Anne terliğinin silah sayılması' ve 'Kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Cezanın onanması durumunda cezaevine girecek olan Kaytan, "Anne terliği silahmış, nereden bileyim" dedi.

Olay, 9 Ağustos 2024'te Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde yaşandı. Anneannesi Asiye Kaytan ile yaşayan ve aynı ismi taşıyan Asiye Vural, akşam işten geldikten sonra dışarı çıkmak istedi. Anneanne Asiye Kaytan, anne babası ayrı olan torununun güvenliği için kapıyı kilitleyip, dışarıya çıkmasına izin vermedi. Bu sırada eline evde giydiği terliği alan Asiye Kaytan, izin vermemesine rağmen kapıyı açmak isteyen torununun üzerine yürüyüp, koluna vurdu. Torunu Vural ise anneannesine elindeki telefonla başına vurarak karşılık verdi. Asiye Kaytan başından yaralandı. Kaytan, götürüldüğü Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAMU DAVASI

Soruşturma kapsamında Asiye Vural'ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezinde Asiye Kaytan ve torunu Asiye Vural, birbirlerinden şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, torununa terlikle vuran anneanne Asiye Vural hakkında, silahtan sayılan terlikle darbettiği, kapıyı kilitlediği, torunu Asiye Vural'ın da telefonla anneannesinin başına vurarak kendisini savunduğu belirtildi. Asiye Kaytan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada, 25 Şubat'ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, Asiye Kaytan'ı 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti suçun altsoyuna karşı silah sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle bir kat artırım yaparak verilen bu cezayı 4 yıl 12 ay hapis cezasına çıkardı. Ardından da takdiri indirim yapıp cezasını, 4 yıl 2 ay hapse indirdi. Karar istinaf mahkemesine taşındı. Karar onanırsa Kaytan, cezaevine girecek.