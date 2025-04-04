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        Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

        DENİZLİ'de, akşam dışarı çıkmak isteyen torunu Asiye Vural'a (18) engel olup, terlikle koluna vuran Asiye Kaytan (80) hakkında açılan kamu davasında, 'Anne terliğinin silah sayılması' ve 'Kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:25
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        Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
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        DENİZLİ'de, akşam dışarı çıkmak isteyen torunu Asiye Vural'a (18) engel olup, terlikle koluna vuran Asiye Kaytan (80) hakkında açılan kamu davasında, 'Anne terliğinin silah sayılması' ve 'Kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Cezanın onanması durumunda cezaevine girecek olan Kaytan, "Anne terliği silahmış, nereden bileyim" dedi.

        Olay, 9 Ağustos 2024'te Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde yaşandı. Anneannesi Asiye Kaytan ile yaşayan ve aynı ismi taşıyan Asiye Vural, akşam işten geldikten sonra dışarı çıkmak istedi. Anneanne Asiye Kaytan, anne babası ayrı olan torununun güvenliği için kapıyı kilitleyip, dışarıya çıkmasına izin vermedi. Bu sırada eline evde giydiği terliği alan Asiye Kaytan, izin vermemesine rağmen kapıyı açmak isteyen torununun üzerine yürüyüp, koluna vurdu. Torunu Vural ise anneannesine elindeki telefonla başına vurarak karşılık verdi. Asiye Kaytan başından yaralandı. Kaytan, götürüldüğü Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        KAMU DAVASI

        Soruşturma kapsamında Asiye Vural'ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezinde Asiye Kaytan ve torunu Asiye Vural, birbirlerinden şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, torununa terlikle vuran anneanne Asiye Vural hakkında, silahtan sayılan terlikle darbettiği, kapıyı kilitlediği, torunu Asiye Vural'ın da telefonla anneannesinin başına vurarak kendisini savunduğu belirtildi. Asiye Kaytan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada, 25 Şubat'ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, Asiye Kaytan'ı 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti suçun altsoyuna karşı silah sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle bir kat artırım yaparak verilen bu cezayı 4 yıl 12 ay hapis cezasına çıkardı. Ardından da takdiri indirim yapıp cezasını, 4 yıl 2 ay hapse indirdi. Karar istinaf mahkemesine taşındı. Karar onanırsa Kaytan, cezaevine girecek.

        'KİMSE EVLADINI DARBETMESİN'

        Asiye Kaytan, bir daha eline terlik almayacağını belirterek, "Torunum akşam çıkmak istedi, izin vermedim, kapıyı kilitledim. Terlikle eline vurdum, o da telefonla başıma vurdu. Kanayınca korkup ambulans çağırdı. Beni hastaneye, onu polis merkezine götürdüler. Mahkemeye çıktım, hakime torunumun ceza almasını istemediğimi söyledim. O ceza almadı ama ben silah sayılan terlik yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım. 80 yaşından sonra cezaevine mi gireceğim? Orada nasıl yaşarım, ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Anne terliği yüzünden beni cezaevine atacaklar. Kimse evladını terlikle darbetmesin. Anne terliği silahmış, nereden bileyim" ifadelerini kullandı.

        Torun Asiye Vural ise "Anneannem koluma terlikle vurduğu ve evden çıkamama engel olduğu için hapis cezası aldı. Böyle olmasını istemezdim. Ben de ondan şikayetçi olmadım ama kamu davası açıldı. Anneler 'terlik' deyip, geçmesin. Sakın çocuklarına silah sayılan terlikle vurmasınlar" dedi.

        'İSTİNAF SÜRECİNDE KARARIN HUKUKİ OLARAK DEĞİŞECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ'

        Asiye Kaytan'ın avukatı Hasan Ozan Orpak da "Daha önce de Denizli'de silah sayılan anne terliği davası vardı. Anne terliğinin Türk toplumundaki değeri tartışılmaz. Hepimiz anne terliğiyle büyüdük. Doğru ya da yanlış olup olmadığı konusuna girmiyorum. Anne terliği haberi ilk çıktığında dünya kamuoyuna yansımıştı. Şu an yerel mahkemeden çıkan bir karar var. İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz. Terliğin silah olmadığı daha önce yayınlanmıştı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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