Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'dan Erhan Ergil açıklaması

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme ve FIFA tarafından borçları yüzünden yine puanlarının silinmesi kıskacındaki Denizlispor'da yönetim açıklama yapıp istifa eden Başkan Erhan Ergil'in istifasının kabul edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'dan Erhan Ergil açıklaması
        ABONE OL

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme ve FIFA tarafından borçları yüzünden yine puanlarının silinmesi kıskacındaki Denizlispor'da yönetim açıklama yapıp istifa eden Başkan Erhan Ergil'in istifasının kabul edildiğini duyurdu. Yeşil-siyahlılar, eski başkan olan Ahmet Yalın Yıldırım'ın da daha önce kurulan Denizlispor Anonim Şirketi'ndeki hisselerini bedelsiz olarak kulübe devretmeyi kabul ettiğini de açıkladı.

        Denizlispor'da kulüp sözcüsü olan Melih Yanık imzalı açıklamada, "Denizlispor Kulüp Başkanımız Sayın Erhan Ergil, kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilmiştir. Önceki kulüp başkanımız Sayın Ahmet Yalın Yıldırım ile yapılan görüşmeler sonucunda, Denizlispor A.Ş. hisselerinin herhangi bir bedel talep edilmeksizin devri konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

        FIFA ÖDEMELERİ İÇİN 7 NİSAN'A KADAR SÜRE

        Bu sezon daha önce kulübün 6 puanının silinmesine neden olan Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'in yanı sıra Djedje'ye 115 bin Euro ödeme yapamazsa FIFA'dan yine puan silme cezası alacak Denizlispor'da sürenin 7 Nisan Pazartesi gününe ertelenmesi için girişimde bulunulduğu da duyuruldu.

        Açıklamada, "Kulübümüzün puan silme cezası almaması için 3 Nisan 2025 olan son ödeme tarihinin, Türkiye’de resmi tatil ilan edilmesi sebebiyle 7 Nisan 2025’e ertelenmesi konusunda FIFA ve TFF nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, sonuç beklenmektedir. Taleplerimizin kabul edilmesi halinde, ilgili ödemelerin tarafımızca yapılacağı taahhüt edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        TARAFTARDAN ÇAĞRI

        Tarihi süreçlerden geçip uçurumun kenarında olan Denizlispor'da taraftarlar ise eski ve yeni tüm yöneticiler ile kente kulübün borçlarının el birliğiyle ödenmesi için çağrı yaptı. Denizlispor'da kulübe destek olunmadığı için geçen hafta Çınar Meydanı'nda açlık grevi yapan Erhan Ergil, başkanlığa talip olan Yasin Özpek ve takımdaki futbolcularla ters düşüp istifa etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"
        "AB'yle ekonomik diyalog toplantısı yapıcı bir ortamda gerçekleşti"

        Benzer Haberler

        Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
        Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
        Denizlispor Kulübünde başkan Ergil'in istifası kabul edildi
        Denizlispor Kulübünde başkan Ergil'in istifası kabul edildi
        Denizlispor'da futbolculardan başkana tepki
        Denizlispor'da futbolculardan başkana tepki
        Denizlispor - Ağrıspor 1970: 1-1
        Denizlispor - Ağrıspor 1970: 1-1
        Buldan'da kamyonetle otomobilin çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı
        Buldan'da kamyonetle otomobilin çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı
        Denizlispor yine başa döndü
        Denizlispor yine başa döndü