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        Denizlispor - Edirnespor: 0-0

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Denizlispor, evinde önemli rakiplerinden Edirnespor'la golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:35
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        Denizlispor - Edirnespor: 0-0
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        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Denizlispor, evinde önemli rakiplerinden Edirnespor'la golsüz berabere kaldı.

        İki takım da mücadelede girdiği fırsatları değerlendiremedi, Denizlispor 19 puana yükselse de düşme hattında kaldı. Edirnespor da 21 puana çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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