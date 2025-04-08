Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor

YILLARCA mücadele ettiği Süper Lig'e henüz 4 yıl önce veda eden Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, amatör kümeye düşmeme savaşı verirken, kentin temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu Güreller Spor ise 3'üncü Lig'e çıkmaya çok yaklaştı. Tarihi borç yükü ve transfer yasağıyla son 4 yılda 3 kez küme düşen Denizlispor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bitime 3 maç kala amatör lige düşme potasından kurtulamadı. Denizli'nin köklü takımı taraftarıyla birlikte profesyonel lige tutunmaya çalışırken, Denizli İdmanyurdu ise bu sezon 3'üncü Lig'in kapısına dayandı.

Bölgesel Amatör Lig'de 19 maçtır bileği bükülmeyen, bu periyotta 16 galibiyet, 3 beraberlik alan Denizli temsilcisi, son 3 haftaya 1 maçı eksik en yakın rakibi Torbalıspor'un 6 puan önünde lider girdi. Denizli İdmanyurdu geçen hafta Denizli derbisinde Sarayköyspor'u 3-0 yenerek 61 puana ulaştı. Torbalıspor ise evinde Balçovaspor'a aynı skorla yenilip 55 puanda kaldı. Kalan 3 haftada ligden çekilen Didim Belediyespor'dan da hükmen 3 puan alacak Denizli temsilcisi şampiyonluk ve 3'üncü Lig'e çıkışını bir an önce garantilemeye çalışacak.