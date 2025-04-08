Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor

        YILLARCA mücadele ettiği Süper Lig'e henüz 4 yıl önce veda eden Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, amatör kümeye düşmeme savaşı verirken, kentin temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu Güreller Spor ise 3'üncü Lig'e çıkmaya çok yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor
        ABONE OL

        YILLARCA mücadele ettiği Süper Lig'e henüz 4 yıl önce veda eden Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, amatör kümeye düşmeme savaşı verirken, kentin temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu Güreller Spor ise 3'üncü Lig'e çıkmaya çok yaklaştı. Tarihi borç yükü ve transfer yasağıyla son 4 yılda 3 kez küme düşen Denizlispor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bitime 3 maç kala amatör lige düşme potasından kurtulamadı. Denizli'nin köklü takımı taraftarıyla birlikte profesyonel lige tutunmaya çalışırken, Denizli İdmanyurdu ise bu sezon 3'üncü Lig'in kapısına dayandı.

        Bölgesel Amatör Lig'de 19 maçtır bileği bükülmeyen, bu periyotta 16 galibiyet, 3 beraberlik alan Denizli temsilcisi, son 3 haftaya 1 maçı eksik en yakın rakibi Torbalıspor'un 6 puan önünde lider girdi. Denizli İdmanyurdu geçen hafta Denizli derbisinde Sarayköyspor'u 3-0 yenerek 61 puana ulaştı. Torbalıspor ise evinde Balçovaspor'a aynı skorla yenilip 55 puanda kaldı. Kalan 3 haftada ligden çekilen Didim Belediyespor'dan da hükmen 3 puan alacak Denizli temsilcisi şampiyonluk ve 3'üncü Lig'e çıkışını bir an önce garantilemeye çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada
        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada
        Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti
        Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti
        AK Parti Milletvekili Tin, Acıpayam'daki fen lisesi inşaatını inceledi
        AK Parti Milletvekili Tin, Acıpayam'daki fen lisesi inşaatını inceledi
        Denizlispor direniyor
        Denizlispor direniyor
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Denizlispor - Edirnespor: 0-0
        Denizlispor - Edirnespor: 0-0