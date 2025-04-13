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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Basket: 92-78

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet TatlıcıMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 18, Bleijenbergh 6, Egehan 22, Moody 14, Nnaji 7, Newman, Egemen 4, McLemore 17, Metin 4MANİSA BASKET: Chiozza 3, Lual-Acuil 16, Leon Apaydın, Thomas 7, White Jr 21, Buğra 4, Besson 4, Yunus Emre 231'İNCİ PERİYOT: 26-22İLK YARI: 54-393'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57BASKETBOL Süper Ligi 25'inci hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Manisa Basket'i 92-78 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:35
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Basket: 92-78
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 18, Bleijenbergh 6, Egehan 22, Moody 14, Nnaji 7, Newman, Egemen 4, McLemore 17, Metin 4

        MANİSA BASKET: Chiozza 3, Lual-Acuil 16, Leon Apaydın, Thomas 7, White Jr 21, Buğra 4, Besson 4, Yunus Emre 23

        1'İNCİ PERİYOT: 26-22

        İLK YARI: 54-39

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57

        BASKETBOL Süper Ligi 25'inci hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Manisa Basket'i 92-78 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. İç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi 8 galibiyete ulaşırken, Manisa ekibi 7 galibiyetle ateş hattında kaldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 26-22 önde tamamlayan Denizli temsilcisi soyunma odasına 15 sayı üstün girdi: 54-39. Üçüncü çeyreği 54-39 üstün geçen Merkezefendi Belediyesi final periyodunda da hata yapmadı: 92-78.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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