Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Basket: 92-78

BASKETBOL Süper Ligi 25'inci hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Manisa Basket'i 92-78 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. İç sahada üst üste 5'inci galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi 8 galibiyete ulaşırken, Manisa ekibi 7 galibiyetle ateş hattında kaldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 26-22 önde tamamlayan Denizli temsilcisi soyunma odasına 15 sayı üstün girdi: 54-39. Üçüncü çeyreği 54-39 üstün geçen Merkezefendi Belediyesi final periyodunda da hata yapmadı: 92-78.

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