Denizli'de miras tartışmasında kardeşini ve onun eşini pompalıyla öldüren ağabey tutuklandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde aile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Süreyya Acar (50) ile eşi Zennur Acar'ı (48) pompalı tüfekle öldüren ve olayın ardından jandarma tarafından yakalanan ağabey Şerif Ali Acar (55) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Ali Acar ile kardeşi Süreyya Acar arasında miras meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerif Ali Acar evine gidip, pompalı av tüfeğini alıp, döndü. Acar, bu sırada otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çift yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Süreyya Acar ile eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya - Zennur Acar çiftinin cansız bedenleri olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerif Ali Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Acar'ın ifadesinde, kardeşiyle uzun süredir görüşmediklerini, yanında silah olduğu düşüncesiyle tüfekle art arda ateş ettiğini söylediği öğrenildi.