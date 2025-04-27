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        Denizlispor ilk kez amatöre düştü, taraftar stadı yaktı

        HENÜZ 4 yıl önce 2021 yılına kadar Süper Lig'de yer alan, 2003'te Avrupa'da UEFA Kupası'nda tarih yazan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor 4 sene içinde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:25
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        Denizlispor ilk kez amatöre düştü, taraftar stadı yaktı
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        HENÜZ 4 yıl önce 2021 yılına kadar Süper Lig’de yer alan, 2003’te Avrupa’da UEFA Kupası’nda tarih yazan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor 4 sene içinde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Büyük borç yükü ve transfer yasağı yüzünden yine 4 yıldır kadrosunu takviye edemeyip altyapıdan gençleriyle sahaya çıkan, geçen sene düştüğü 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezon boyunca yönetim krizleri yaşayan, ilk yarıda eski yabancılarından Tiago Lopes’e olan borcu yüzünden 6 puanı silinen Denizlispor, tüm yaşadıklarına rağmen son hafta ayağına kadar gelen fırsatı tepti.

        Aynı saatte oynanan maçlarda alt sıralardaki rakipleri Edirnespor ve Büyükçekmece Tepecikspor’un kaybettiği son haftada evinde iddiasız Niğde Belediyespor’u yenmesi ligde kalması için yetecek Denizlispor sahadan 1-1 beraberlikle ayrılınca kaderine razı oldu. Kazansa kurtuluşunu ilan edecek Denizli, grupta 21 puanla sondan ikinci sırada kalarak 1 puan farkla amatör kümeye düşerken taraftarlar öfke patlaması yaşadı. Sezon başından beri futbolculara destek olan yeşil-siyahlılar, takım büyük fırsatı değerlendiremeyip küme düşünce stadı yangın yerine çevirdi. Koltukları kırarak sahaya atan taraftarlar tribünde pankartları ateşe verdi. İki takım futbolcularına da öfke kusan taraftarlara sahaya giren itfaiye su sıktı. Denizlisporluların futbolcular, yönetim ve rakibe tepkisi stat dışında da uzun süre devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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