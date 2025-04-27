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        Çift, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi; 1 ölü, 1 yaralı

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabri Uçar (84) hayatını kaybetti, eşi Zeliha Uçar (80) hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:34
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        Çift, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi; 1 ölü, 1 yaralı
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        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabri Uçar (84) hayatını kaybetti, eşi Zeliha Uçar (80) hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün Karahisar Mahallesi’nde meydana geldi. Zeliha ve Sabri Uçar çiftine ulaşamayan yakınları merak edip, kontrol için evlerine gitti. Uçar çifti, evde baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sabri Uçar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeliha Uçar ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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