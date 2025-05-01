Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu A.K.'yi darbeden Süleyman Danış (24) tutuklandı.

Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı. Satı Buse D., dün sabah komşularına, oğlu A.K.'nin Danış tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede A.K.'nin yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Süleyman Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı.

ANNE SERBEST BIKAKILDI

İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. Hastanede tedaviye alınan A.K.'nin ağladığı sırada hemşirelerin onu teselli etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu ile görüntülendi.