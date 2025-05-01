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        Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:25
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        Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı
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        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde sevgilisinin 2 yaşındaki oğlu A.K.'yi darbeden Süleyman Danış (24) tutuklandı.

        Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen sevgilisi Süleyman Danış ile birlikte ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de yaşamaya başladı. Satı Buse D., dün sabah komşularına, oğlu A.K.'nin Danış tarafından darbedildiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine komşular, anne ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede A.K.'nin yüzü ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edilince durum polise bildirildi. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı adrese giderek Süleyman Danış'ı evde uyurken gözaltına aldı.

        ANNE SERBEST BIKAKILDI

        İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. Hastanede tedaviye alınan A.K.'nin ağladığı sırada hemşirelerin onu teselli etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu ile görüntülendi.

        A.K. yoğun bakımda tedaviye alırken, anne Satı Buse D. de gözaltına alındı. Satı Buse D.'nin ilk ifadesinde; Süleyman Danış'ın kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi. Anne Satı Buse D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan A.K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi.

        İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse D. ile ilişki yaşadığı sırada A.K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek A.K.'ye birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğu annesinin de dövmüş olabileceğini öne sürdü.

        Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, A.K.'nin devlet korumasına alındığını açıkladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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