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        Yem karma makinesine düşüp öldü

        DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, içine attığı saman sıkışınca ayağıyla müdahale ederken yem karma makinesine düşen İsmet Akca (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:05
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        Yem karma makinesine düşüp öldü
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        DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, içine attığı saman sıkışınca ayağıyla müdahale ederken yem karma makinesine düşen İsmet Akca (55), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan İsmet Akca, büyükbaş hayvanları için yem karma makinesine saman atıp, çalıştırdı. Ancak bir süre sonra saman makinenin bıçaklarına sıkıştı. Akca, samanları ayağıyla itmek istedi. Bu sırada ayağını makineye kaptıran İsmet Akca, içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi makineyi hidrolik makas yardımıyla parçalayıp, Akca'nın cesedini çıkardı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası İsmet Akca'nın cansız bedeni otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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