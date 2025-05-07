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        Sırbistan'da halkalanan gökkuzgun Denizli'de yaralı bulundu

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde gökkuzgun kanadından yaralı bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:20
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        Sırbistan'da halkalanan gökkuzgun Denizli'de yaralı bulundu
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        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde gökkuzgun kanadından yaralı bulundu. Sırbistan'da bilimsel amaçlı halkalandığı belirlenen kuş, tedaviye alındı.

        Olay, dün Çal ilçesi kırsal Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında çalışırken yerde hareketsiz yatan renkli kuşu fark eden çiftçi Eşref Eşbah, durumu Çal Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ve belediye veterinerinin ilk incelemesinde kuşun, koruma altındaki türlerden olan gökkuzgun (Coracias garrulus) olduğu belirlendi. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kuş, tedavi altına alındı. Veterinerin incelemesinde, kuşun ayağında 'Museum Belgrade 3X16338' ibareli metal halka bulundu. Kuşun, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bilimsel amaçla halkalandığı, ardından Avrupa'dan Afrika'ya uzanan göç rotası üzerinde Denizli'ye kadar uçarak burada yaralandığı değerlendirildi.

        'DOĞAL YAŞAM ALANINA GÜVENLE BIRAKACAĞIZ'

        Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, kuşun koruma altına alındığını belirterek, "Denizler Mahallesi'nde, duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sayesinde çok özel ve nadir bir kuş türü olan 'Gökkuzgun' ile karşılaştık. Bu kuş, küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür ve yapılan incelemelerde Sırbistan'ın Belgrad kentinde halkalanmış, yani kayıt altına alınmış bir birey olduğu tespit edildi. Veterinerimiz Ediz Bey, olaya hızlıca müdahale etti. Bu kıymetli canlıyı sağlığına kavuşturduktan sonra, doğal yaşam alanına güvenle geri bırakacağız" dedi.

        'BİLİMSEL OLARAK İZLENEBİLİYOR'

        Veteriner hekim Ediz Zeybek ise kuşun ayağından ne zaman, nerede halkalandığını ve izlediği rotayı bilim insanlarına bildirdiğini dile getirerek, "Bu halkalama sistemi sayesinde kuşların göç yolları, popülasyon değişimleri ve iklim değişikliğine tepkileri bilimsel olarak izlenebiliyor. Kuş, ilk tedavisinin ardından Doğa ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradan da doğal yaşam alanına geri salınacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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