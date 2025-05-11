Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş: 92-94

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 4, son 12 maçta ise 9 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Tofaş’a yenilmekten kurtulamadı: 92-94. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’ndaki maçın ilk periyodu 21-29, ilk yarısı 43-56, üçüncü periyodu 71-76 bitti. Ev sahibinin son bölümdeki çabası maçı kazanmaya yetmedi. Bu skorla ilk 4 mücadelesi veren Tofaş 19 galibiyete ulaştı. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise 11 galibiyette kalıp son hafta öncesi Play-In şansını kaçırdı.

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