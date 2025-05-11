Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş: 92-94
SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem YılmazMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 15, Bleijenbergh 11, Egehan Arna 12, Moody 2, Nnaji 20, Arca Tülüoğlu 3, Cook 2, Egemen Güven 2, Mclemore 23, Metin Türen 2TOFAŞ: Reed 28, Perez 17, Yiğitcan Saybir 4, Trifunovic 23, Pasecniks 8, Özgür Cengiz, Berk Demir 6, Gauzin, Bankston 81'İNCİ PERİYOT: 21-29İLK YARI: 43-563'ÜNCÜ PERİYOT: 71-76BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 4, son 12 maçta ise 9 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Tofaş'a yenilmekten kurtulamadı: 92-94.
SALON:Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 15, Bleijenbergh 11, Egehan Arna 12, Moody 2, Nnaji 20, Arca Tülüoğlu 3, Cook 2, Egemen Güven 2, Mclemore 23, Metin Türen 2
TOFAŞ: Reed 28, Perez 17, Yiğitcan Saybir 4, Trifunovic 23, Pasecniks 8, Özgür Cengiz, Berk Demir 6, Gauzin, Bankston 8
1'İNCİ PERİYOT: 21-29
İLK YARI: 43-56
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-76
BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 4, son 12 maçta ise 9 galibiyet alarak bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Tofaş’a yenilmekten kurtulamadı: 92-94. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’ndaki maçın ilk periyodu 21-29, ilk yarısı 43-56, üçüncü periyodu 71-76 bitti. Ev sahibinin son bölümdeki çabası maçı kazanmaya yetmedi. Bu skorla ilk 4 mücadelesi veren Tofaş 19 galibiyete ulaştı. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise 11 galibiyette kalıp son hafta öncesi Play-In şansını kaçırdı.
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