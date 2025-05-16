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        200 milyon avroluk dolandırıcılıkta 1 tahliye; 3 'kırmızı bülten' kararı

        DENİZLİ'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para toplayıp, yaklaşık 200 milyon avroluk dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3'i firari, 5 sanığın yargılanmalarına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:37
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        200 milyon avroluk dolandırıcılıkta 1 tahliye; 3 'kırmızı bülten' kararı
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        DENİZLİ'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para toplayıp, yaklaşık 200 milyon avroluk dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3'i firari, 5 sanığın yargılanmalarına başlandı. Sanıklardan Ertuğrul Sezer'in tutukluluk halinin devamına, Volkan Çark'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 3 sanık için 'kırmızı bülten' çıkarılmasına karar verildi. Duruşma sonrası Fransa'dan gelen mağdurlar, adliye çıkışında Sezer'in tutukluluk halinin devamını sevinçle karşıladı

        Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul Sezer tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağladığı belirtilen Ertuğrul Sezer, bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını iddia ederek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu. İddiaya göre Ertuğrul Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin avro ile 300 bin avro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.

        Bir süre sonra para yatıranlar, kar payları ve yatırdıkları paralarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi Pala (29), Volkan Çark (27), Barış Erdoğan (30) ve Tolga Dinler (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik 4 Ekim'de operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark gözaltına alındı. Yurt dışına kaçtıkları belirlenen diğer 3 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Soruşturmanın ardından 2'si tutuklu 5 şüpheli hakkında 'örgütlü olarak birden fazla kişiyi dolandırmak' suçundan iddianame hazırlandı. Sanıkların Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına dün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, tarafların avukatları ve Fransa'dan gelen mağdurlardan 25'i katıldı. Duruşma 14 saat sürdü. Duruşmada tercüman eşliğinde mağdur 8 Fransa vatandaşı ile sanıklar Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark'ın ifadelerine başvuruldu. Tutuklu iki sanık, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Mağdurların şirket ortağı olduğunu söyleyen sanık Ertuğrul Sezer, ifadesinde kendisine yapılan ödemelerin tamamının Dubai'ye gönderildiğini, mağdurlara ödemeler de yapıldığını belirtti. Şirketin reklam danışmanı olduğunu belirten Sezer, kendisinin de mağdur olduğunu belirtip, firari sanıkların Dubai'den Türkiye'ye para göndermekte sıkıntı çektikleri gibi bahaneler ürettiklerini, Dubai'deki şirketten 500 bin dolar alacağı olduğunu, üzerine iftira atıldığını söyleyip tahliyesini ve beraatini talep etti.

        TUTUKLU 1 SANIK KALDI

        İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti sanıklardan Volkan Çark'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, Ertuğrul Sezer'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca yurt dışında olan firari sanıklar Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılmasına da karar bağladı. Mahkeme heyeti kararında konuyla ilgili Fransa'da adli mercilere yansıyan şikayet olup olmadığını yönünde uluslararası yazışma yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla şirketin yöneticisi veya şirket adına hareket etmeye yetkili temsilcileri ve ortakları, bu şirketin faaliyet alanı, borsa, forex veya diğer döviz piyasalarında yatırım yapıp yapmadığı, yapmış ise bu alanda temin ettiği gelir giderlerini gösterir belgelerin ve ayrıca firari 3 sanığın kurucu yahut yetkili oldukları başkaca bir şirkette olup olmadığının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sorulmasını da karar verip, duruşmayı erteledi.

        MAHKEMENİN ARA KARARI MAĞDURLARI MEMNUN ETTİ

        Duruşma sonrası Fransa'dan gelen mağdurlar, adliye sarayı dışında Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini sevinçle karşıladı, mahkeme heyetini alkışladı. Fransız vatandaşları, üzerinde Ertuğrul Sezer, Hicabi Pala ve Tolga Dinler'in birlikte resminin bulunduğu ve Fransızca ve Türkçe' “Paramızı çaldılar, sesimizi değil' yazılı pankart açtı.

        Duruşmayı izlemek için gelen ve 30 bin avro dolandırılan Fransız vatandaşı Raja Gobji, "Bu karardan dolayı Türk adaletine ve avukatlarına teşekkür ediyorum. Serbest kalmaması bizim için önemliydi. Kırmızı bülten çıkarılmasından da memnunuz. Bizler Fransa'dan bu uluslararası dolandırıcılıkla mücadele için geldik. Sadece bu davayı takip etmek için gelenlerin bu kişilere verdiği para 1 milyon 500 bin avrodur. Türk adaletine güvendik. Güvenimiz boşa çıkmadı" dedi.

        Mağdurların Avukatı Gizem Öğür, “Duruşmada tanıklar ve müştekiler dinlendi. Fransa'dan gelenler oldu. Onlar da duruşmayı izledi. Türk adaletine güvendiklerini söylediler. Tutuklu sanıklardan Sezer'in tutukluluk halinin devam edilmesi Fransızları sevindirdi. Diğerleri için kırmızı bülten talebimiz kabul edildi" dedi.

        Fransa'dan çok sayıda mağdurun avukatı olan Anıl Aba, “Bu mücadeleyi 1,5 yıl önce başlattık. İlk duruşmada suçtan zarar gören şikayetçiler, özellikle yabancılar kendi imkanlarıyla duruşmaya takip için geldiler. Fransa Barosu'na kayıtlı avukat da geldi. Aranan sanıklar hakkında kırmızı bülten kararı verildi ve dava uluslararası boyut kazandı. Mağdur edilen kişilerinde hakları gözetilerek bir kişinin tutukluk halinin devam kararı verildi. Bu karardan şu aşamada memnunuz" dedi.

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