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        TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ile kuzeni öldü

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sinan Sıryol (35) ile yanındaki kuzeni Pakize Ceylan (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:20
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        TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ile kuzeni öldü
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        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sinan Sıryol (35) ile yanındaki kuzeni Pakize Ceylan (30), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Avşar Mahallesi yakınlarında Denizli-Burdur kara yolunda meydana geldi. Burdur'dan Denizli yönüne giderken Sinan Sıryol’un kontrolünü yitirdiği 20 SS 806 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mesut K.'nın kullandığı 15 HY 150 plakalı TIR'la çarpışıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Sıryol ile yanındaki kuzeni Pakize Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kuzenlerin cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        TIR şoförü Mesut K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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