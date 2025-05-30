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        Otomobil sürücüsü, yola düşen mermer bloktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, seyir halindeki kamyonun kasasındaki mermer blok, yola düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:18
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        Otomobil sürücüsü, yola düşen mermer bloktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
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        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, seyir halindeki kamyonun kasasındaki mermer blok, yola düştü. Bu sırada karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü, ani fren yaparak mermer bloka çarpmaktan kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi Haydarbaba Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyon, cadde üzerindeki virajda ilerlediği sırada kasasında yüklü bulunan mermer bloklardan biri yola düştü. Bu sırada karşın yönden gelen otomobilin sürücüsü, ani fren yaparak mermere çarpmaktan kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

        Jandarma ekipleri, kamyon şoförünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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