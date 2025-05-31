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        Fabrikaya işçi gibi gidip, 140 kez hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        DENİZLİ'ninTavas ilçesinde faaliyette olmayan bir fabrikaya işçi gibi gidip, içerideki eşyaları çalan Şükrü Akpiliç (45), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:21 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:25
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        Fabrikaya işçi gibi gidip, 140 kez hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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        DENİZLİ'ninTavas ilçesinde faaliyette olmayan bir fabrikaya işçi gibi gidip, içerideki eşyaları çalan Şükrü Akpiliç (45), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Akpiliç'in (45) aynı fabrikadan 140 kez hırsızlık yaptığı, toplam 20 milyon değerinde eşya çaldığı belirlendi.

        Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi'nde bir bağ evinden 50 bin lira değerinde akü çalındı. İhbarla Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Şükrü Akpiliç olduğunu belirledi. Akpiliç'i teknik ve fiziki takibe alan JASAT, Tavas ilçesinde faaliyette olmayan bir fabrika binasından da düzenli olarak hırsızlık yaptığını tespit etti. Akpiliç'in eylül ayında kapatılan fabrika binasına 140 kere kiralık araçlarla işçi gibi gidip, içerideki kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo, musluk gibi toplam 20 milyon değerindeki parçaları çalarak hurdacılara sattığı belirlendi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Şükrü Akpiliç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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