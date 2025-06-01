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        Denizli'de tarihi okul binası çıkan yangında küle döndü

        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olan 2 katlı, ahşap Ortaköy İlkokulu çıkan yangında küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:35
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        Denizli'de tarihi okul binası çıkan yangında küle döndü
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        DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olan 2 katlı, ahşap Ortaköy İlkokulu çıkan yangında küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Ortaköy Mahallesi'ndeki Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle kullanılmayan yaklaşık 100 yıllık tarihi Ortaköy İlkokulu'nda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. 2 katlı ahşap binadaki yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında bina tamamen yandı.

        İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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