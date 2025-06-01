Denizli'de tarihi okul binası çıkan yangında küle döndü

Ortaköy Mahallesi'ndeki Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle kullanılmayan yaklaşık 100 yıllık tarihi Ortaköy İlkokulu'nda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. 2 katlı ahşap binadaki yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında bina tamamen yandı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olan 2 katlı, ahşap Ortaköy İlkokulu çıkan yangında küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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