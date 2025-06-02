Refüjdeki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bakırlı Mahallesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Üçgen Kavşağı yönünde Mustafa Demir’in kontrolünü yitirdiği 35 HE 2374 plakalı kamyonet, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mustafa Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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