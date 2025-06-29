Fatih Erbakan: Yaşanabilir Türkiye'yi Yeniden Refah iktidarında hep birlikte kuracağız (2)

ERBAKAN:İSRAİL’İ KINAMAK YERİNE GÜÇLE KARŞILIK VERİLMESİ GEREKİYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar’dan sonra partisinin Denizli 2’nci İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Erbakan, Filistin ve İran ile İslam coğrafyasının saldırı altında olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan İran'a da saldırdığını, Siyonistlerin hukuk ve adalet tanımadığını belirten Erbakan, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor. Bir yandan İran'a saldırıyor, bir yandan Yemen'e saldırıyor ve en son İran saldırısıyla başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya 'sıra size geliyor' mesajını açık bir şekilde veriyor. İsrail'i kınamak yerine güçle karşılık verilmesi gerekiyor. İsrail'in ve Amerika'nın Irak ve Suriye’den sonra İran'a saldırmaları ve sıranın Türkiye'ye adım adım geliyor olması da Erbakan Hocamızı ve Milli Görüş'ü haklı çıkaran bir başka olaydır." dedi.