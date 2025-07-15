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        Denizli İdmanyurdu transfere başladı

        YENİ sezonda Denizli'yi profesyonel liglerde 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta temsil edecek Denizli İdman Yurdu, son olarak 52 Orduspor FK'da forma giyen Nazmi Candoğan ile anlaşmaya vararak transferin startını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:35
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        Denizli İdmanyurdu transfere başladı
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        YENİ sezonda Denizli'yi profesyonel liglerde 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta temsil edecek Denizli İdman Yurdu, son olarak 52 Orduspor FK'da forma giyen Nazmi Candoğan ile anlaşmaya vararak transferin startını verdi. 36 yaşındaki ön libero daha önce İzmirspor, Yeşilköyspor, Kızılcabölükspor, Ayvalıkgücü, Afyonspor, Çine Madranspor, Pendikspor, Kütahyaspor gibi kulüplerde görev yapıp, 3 yıldır oynadığı Ordu ekibinde geçen sezon 29 maçta 3 gol attı. Denizli ekibi teknik direktörlük görevine Özcan Sert'i, sportif direktörlüğe de Selçuk Göçmen'i getirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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