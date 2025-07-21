Denizli İdman Yurdu'nda sağ bek tamam

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup ekibi Denizli İdman Yurdu, son olarak Bursa Nilüfer FK'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yunus Emre Duyan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Bursa Nilüfer FK’da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yunus Emre Duyan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yunus Emre Duyan’a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

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