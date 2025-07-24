Kamyonundan düşen tomrukların altında kalıp öldü

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kamyonunun kasasından düşen tomrukların altında kalan Bünyamin Kaplan (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Cevizli Mahallesi Düzençam Orman Deposu'nda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Bünyamin Kaplan, Karabayır Mahallesi'nden orman deposuna kamyonla getirdiği tomrukları indirmek için halatlarını çözmeye başladı. Bu sırada kayan tomruklar Kaplan'ın üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tomrukların altından ağır yaralı halde çıkarılan Kaplan, ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kaplan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bünyamin Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.