Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Kamyonundan düşen tomrukların altında kalıp öldü

        DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kamyonunun kasasından düşen tomrukların altında kalan Bünyamin Kaplan (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonundan düşen tomrukların altında kalıp öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kamyonunun kasasından düşen tomrukların altında kalan Bünyamin Kaplan (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Cevizli Mahallesi Düzençam Orman Deposu'nda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Bünyamin Kaplan, Karabayır Mahallesi'nden orman deposuna kamyonla getirdiği tomrukları indirmek için halatlarını çözmeye başladı. Bu sırada kayan tomruklar Kaplan'ın üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tomrukların altından ağır yaralı halde çıkarılan Kaplan, ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kaplan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bünyamin Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar

        Benzer Haberler

        Denizli'de tomrukların altında kalan kamyon sürücüsü öldü
        Denizli'de tomrukların altında kalan kamyon sürücüsü öldü
        3 yıl önce aynı gün işe başlayan Denizlili 2 ormancı, birlikte şehit oldu
        3 yıl önce aynı gün işe başlayan Denizlili 2 ormancı, birlikte şehit oldu
        Orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçileri aynı gün işe başlamış
        Orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçileri aynı gün işe başlamış
        Denizli İdman Yurdu'ndan forvete takviye
        Denizli İdman Yurdu'ndan forvete takviye
        Denizli'de ormanlık ve mesirelik alanlara girişler ikinci duyuruya kadar ya...
        Denizli'de ormanlık ve mesirelik alanlara girişler ikinci duyuruya kadar ya...
        Denizli'de maki yangını (2)
        Denizli'de maki yangını (2)