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        Denizli'de maki yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIDenizli'nin Çal ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 4,5 saatlik müdahale sonucunda saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:05
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        Denizli'de maki yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 4,5 saatlik müdahale sonucunda saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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