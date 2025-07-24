Denizli İdman Yurdu'ndan forvete takviye

2'nci Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu forvet hattına takviye gerçekleştirdi. Denizli temsilcisi son olarak Bayburt Özel İdare Spor'da top koşturan Murat Torun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Bayburt ÖİS’de forma giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Torun ile anlaşmaya varmıştır. Murat Torun’a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimizle başarılar diliyoruz" denildi.

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