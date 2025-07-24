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        Denizli İdman Yurdu'ndan forvete takviye

        2'nci Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu forvet hattına takviye gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:20
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        Denizli İdman Yurdu'ndan forvete takviye
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        2'nci Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu forvet hattına takviye gerçekleştirdi. Denizli temsilcisi son olarak Bayburt Özel İdare Spor'da top koşturan Murat Torun'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Bayburt ÖİS’de forma giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Torun ile anlaşmaya varmıştır. Murat Torun’a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimizle başarılar diliyoruz" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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