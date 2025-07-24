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        Orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçileri aynı gün işe başlamış

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:45
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        Orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçileri aynı gün işe başlamış
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan Denizlili orman işçisi Sercan Ütni ve Hilmi Şahin'in 3 yıl önce aynı gün işe başladıkları öğrenildi.

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale sırasında şehit olan 26 yaşındaki Sercan Ütni ve 23 yaşındaki Hilmi Şahin'in görev yaptığı Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eskere Orman İşletme Müdürlüğü ve yaşadıkları Geriçam ve Sazak mahallelerindeki babaevlerine Türk bayrakları asıldı.

        Şehit işçilerin Beyağaç'taki mesai arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Ütni ve Şahin'in görev yaptıkları binadaki yataklarına da Türk bayrağı serildi.

        23 Ağustos 2022'de aynı gün birlikte işe başlayan orman işçileri, 22 Temmuz Salı günü yangına destek amacıyla gittikleri Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki yangın bölgesinde şehit oldu.

        - "İçimizde feryatlar kopuyor"

        Eskere Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Muhammet İlke, gazetecilere, acı bir telefonla arkadaşlarının şehit haberini aldıklarını söyledi.

        İlke, "Çok üzüldük, canımız yandı. İçimizde feryatlar kopuyor. Arkadaşlarımız çok iyi insanlardı." diye konuştu.

        Orman işçisi Ramazan Kazan ise yaptıkları kutsal görevde ailelerinden çok mesai arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini ifade etti.

        Şehit arkadaşlarının hatıralarını yaşatacaklarını dile getiren Kazan, "İlk haber geldiğinde aileleri de buradaydı. Onlara bir şey diyemedik. Ailelerinin yüzüne bakamadık. İyi günde kötü günde birlikteydik. Acımız çok büyük. Üzüntülerimize rağmen yeşil vatanı korumak için 7 gün 24 saat burada nöbetimizi tutuyoruz.Dışarıdan bakıldığında kolay bir iş gibi gözüküyor. Ancak riski yüksek bir görevi yerine getiriyoruz. Arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

        Şehit Hilmi Şahin'in nöbet sırasında birlikte aynı odayı paylaştığı arkadaşı Veli Yılmaz ise derin bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Hilmi ile birlikte kalıyorduk, benim anaokulundan beri arkadaşımdı. Birlikte büyüdük. Acımız, hüznümüz büyük. Yangınlara giderken eğlenceli gidiyorduk. Eğlenceli şekilde gittiler ama acı haberleri geldi. Her şeye rağmen yeşil vatan nöbetini tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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