Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli İdman Yurdu'na genç kanat geldi

        YENİ sezonda 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizli İdman Yurdu, genç kanat oyuncusu Mikail Efe Kartal'ı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli İdman Yurdu'na genç kanat geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YENİ sezonda 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizli İdman Yurdu, genç kanat oyuncusu Mikail Efe Kartal'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Bölgesel Amatör Lig temsilcisi ASD Eflanispor'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan resmi açıklamada, "Geleceğin yıldızı Mikail Ege Kartal Denizli İdman Yurdumuzda. Kulübümüz son olarak ASD Eflanispor’da forma giyen ve 8 gol, 8 asistlik performansıyla büyüleyen 20 yaşındaki sağ - sol kenar oyuncusu Mikail Efe Kartal ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mikail Efe Kartal’a hoş geldin diyor, kırmızı - siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        Dolandırıcılık şüphelisi, kolundaki dövmeden yakalandı
        Dolandırıcılık şüphelisi, kolundaki dövmeden yakalandı
        Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Denizli'deki yangında 7 hektar alan zarar gördü
        Denizli'deki yangında 7 hektar alan zarar gördü
        İlişkisi olduğu kadını öldürüp, intihar etti
        İlişkisi olduğu kadını öldürüp, intihar etti
        Denizli'de kız arkadaşını bıçakla öldüren kişi intihar etti
        Denizli'de kız arkadaşını bıçakla öldüren kişi intihar etti
        Denizli'de usulsüz siren tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne para cezas...
        Denizli'de usulsüz siren tertibatı bulunan otomobilin sürücüsüne para cezas...