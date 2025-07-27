Denizli'den çalınan TIR dorsesi Konya'da bulundu; 1 tutuklama

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinden çalınan TIR dorsesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 78 ayrı kamera kaydı izlenerek Konya'da bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Honaz'da İ.D.'ye ait park halindeki TIR dorsesi, 17 Haziran'da çalındı. İ.D.’nin şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT harekete geçti. Bölgedeki 78 ayrı kamera kaydını izleyen JASAT, dorseyi, M.K. ile Z.A.'nın getirdikleri bir TIR'a takarak çaldıklarını belirledi. Çalınan dorsenin Nevşehir'e götürüldüğü, burada ise S.P. ile D.Y.'ye satıldığı tespit edildi. JASAT, dorsenin satıldıktan sonra ise satın alan kişiler tarafından Konya'ya götürüldüğünü saptadı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen JASAT, dorseyi çalan M.K. ile Z.A. ve satın aldıkları belirlenen S.P. ile D.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.