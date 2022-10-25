Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden ağabey ve kardeşi öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden 2'si tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Buldan-Güney karayolu Oğuz Kavşağı'nda, dün akşam saatlerinde Mehmet Demiryay yönetimindeki 20 R 4719 plakalı otomobil ile A.Y'nin kullandığı 23 AK 215 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Demiryay, aynı otomobilde bulunan Ali Demiryay, Ahmet Yüksel, Osman Demiryay ile diğer otomobilin sürücüsü A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan sürücü Ali Demiryay ile ağabeyi Mustafa Demiryay tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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