Denizli'de kamyonun otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde, tomruk yüklü kamyonun otomobille çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İ.K'nin kullandığı 20 KS 404 plakalı tomruk yüklü kamyon, Yunuspınarı Mahallesi yakınlarında A.D. idaresindeki 20 E 0989 plakalı otomobile çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü A.D. ile eşi F.D. itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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