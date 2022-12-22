Bakan Varank, Denizli'de "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" imza törenine katıldı:

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DENİZLİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Denizli Projeleri" imza törenine katıldı.

Bakan Varank, Denizli temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek kent hakkında bilgi aldı. Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Varank, daha sonra belediye meclis salonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülecek "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Denizli Projeleri" imza törenine katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, gün boyunca kentte önemli ve bereketli işler yaptıklarına inandıklarını söyledi.

Açılışını yaptıkları projeler ve atılan imzaların Denizli'yi çok daha üretken bir şehir haline getireceğine inandığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yerel kalkınmadan sorumlu bir bakanlık ve kalkınma ajanslarıyla bölge kalkınma idareleriyle şehirlerin, ilçelerin, bölgelerin, ihtiyaçları neyse oralara dönük projeler geliştirip onları hayata geçiriyoruz. Burada gençlerimize eğitimler vereceğiz. Onların nitelikli bir şekilde istihdama katılmalarını sağlayacağız. Otomotiv sanayinde ve yazılım sektöründe yetiştireceğimiz yaklaşık 250 gencimiz inşallah bu program sonrasında Denizli'de istihdam edilecekler. Biz paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kalkınma ajanslarımızın bu tip projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimize yeni istihdam kapıları hayırlı uğurlu olsun."

Törene Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık da katıldı.

Bakan Varank daha sonra AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile görüşüp partililerle bir araya geldi.

Programlar basına kapalı gerçekleştirildi.

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