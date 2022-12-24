Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Murat Şener

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 57 Bekir Turaç Böke), Mayi (Dk. 57 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen (Dk. 62 Schwechlen​​​​​​​), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 89 Berkant Gündem), Djedje (Dk. 90 Okan Derici)

Yeni Malatyaspor: Ahmet Oytun Özdoğan, Alperen Arslan, Arda Hilmi Şengül, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 68 Nshimirimana), Doğukan Emeksiz (Dk. 58 Yakup Alkan), Malle (Dk. 83 Hüseyin Ekici)​​​​​​​, Haqi Osman, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Atakan Müjde, Taha Gür (Dk. 68 Erşan Yaşa), Burak Kavlak



Goller: Dk. 25 ve 61 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 36 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)



Sarı kart: Dk. 16 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)







DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.​​​​​​​​​​​​​​

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