CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu, görevinden istifa etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Çavuşoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 16 Şubat 2020'de il başkanlığı görevine tekrar geldiğini hatırlattı.

Yönetim kurulu arkadaşlarıyla güzel işler yapmaya gayret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Denizli'de en uzun süre CHP İl Başkanlığı görevi yapmanın gururunu yaşıyorum. 6 yıl onurla ve gururla sürdürdüğüm İl başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. İnanıyorum ki benden sonra bayrağı devralacak arkadaşımız, daha güzel çalışmalara imza atacaktır. Milletvekili aday sıralamasının belirlenmesi konusunda ön seçim olması gerektiğini her fırsatta söyledim. Adaylık konusunda partililerimizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.